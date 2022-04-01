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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ХОЛДИНГА "БЕЛРЕСУРСЫ" ПРОВЕДЕТ 6 АПРЕЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ
17:55 01.04.2022
6 апреля 2022 г. состоится прямая телефонная линия с генеральным директором ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павлом Семенюком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, граждане и юрлица смогут задать относящиеся к компетенции ОАО "Белресурсы" вопросы с 14:00 до 20:00 по номеру телефона тел. +375 17 221 00 81 (в Минске).
В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на "прямую телефонную линию" необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
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