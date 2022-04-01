6 апреля 2022 г. состоится прямая телефонная линия с генеральным директором ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павлом Семенюком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, граждане и юрлица смогут задать относящиеся к компетенции ОАО "Белресурсы" вопросы с 14:00 до 20:00 по номеру телефона тел. +375 17 221 00 81 (в Минске).

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на "прямую телефонную линию" необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).