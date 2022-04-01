В Витебской области на 1 марта 2022 года поступления в бюджет от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 25,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 11,2%, или на 2,6 млн. рублей в действующих ценах. Рост поступлений от организаций составил 2,8%, или 0,5 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 32,4%, или 2,1 млн рублей.

На 1 марта 2022 года в Витебской области упрощенную систему налогообложения применяют 22,4 тыс. плательщиков, в том числе 5,5 тыс. – организаций и 16,9 тыс. – индивидуальных предпринимателей.

Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 32,2%, индивидуальных предпринимателей – 71,0%.