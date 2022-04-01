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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКА ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ТЮМЕНЬ АГРО-2022»
17:40 01.04.2022
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга принимает участие в агропромышленной выставке «Тюмень Агро-2022. Устойчивое развитие АПК», которая проходит с 31 марта по 1 апреля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, техника GOMSELMASH на выставке представлена зерноуборочными комбайнами GS3219, GS10, GS12. Презентуют сельхозтехнику дилерские центры «Гомсельмаша» – ООО «ТД «Гомсельмаш-Сибирь» и АО «Гагаринскремтехпред».
В рамках выставки состоится рабочее совещание с руководителями и специалистами органов управления агропромышленного комплекса, администраций муниципальных районов «Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Тюменской области в 2022 году».
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