ЭКОНОМИКА РБ

ТЕХНИКА ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ТЮМЕНЬ АГРО-2022»

17:40 01.04.2022 ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга принимает участие в агропромышленной выставке «Тюмень Агро-2022. Устойчивое развитие АПК», которая проходит с 31 марта по 1 апреля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, техника GOMSELMASH на выставке представлена зерноуборочными комбайнами GS3219, GS10, GS12. Презентуют сельхозтехнику дилерские центры «Гомсельмаша» – ООО «ТД «Гомсельмаш-Сибирь» и АО «Гагаринскремтехпред». В рамках выставки состоится рабочее совещание с руководителями и специалистами органов управления агропромышленного комплекса, администраций муниципальных районов «Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Тюменской области в 2022 году».