В 2021 году в Брестской области получили жилье и улучшили жилищные условия 5,5 тыс. семей (включая одиноких граждан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, среди них - 1,8 тыс. молодых семей, 2,2 тыс. многодетных семей и 0,3 тыс. семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2021 года состояло 76,6 тыс. семей, что на 5,3 тыс. меньше, чем на конец 2020 года.

В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 5 тыс., в сельских населенных пунктах – на 0,3 тыс. семей.