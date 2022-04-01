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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «КЕРАМИКА» ЗА ДВА МЕСЯЦА ОТГРУЗИЛО В РФ БОЛЕЕ 3,2 МЛН ШТУК КИРПИЧА


17:09 01.04.2022

За два месяца текущего года ОАО «Керамика» отгрузило в Российскую Федерацию более 3,2 миллиона штук кирпича, что практически в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщает Telegram-канал газеты «Витьбичи», более 30% из этого количества было реализовано через торговый дом «Витебский кирпич» в Смоленске.

Помимо классического печного кирпича, особый интерес у российского покупателя вызывают новинки предприятия: кирпич керамический рядовой полнотелый профильный «Евро», «Гладкий» «Карниз», который широко применяется для декоративного оформления, например, при реставрации зданий или фигурной кладке.

Предприятие не упускает возможности поиска новых партнеров и регулярно принимает участие в различных отраслевых мероприятиях. Недавно Витебский кирпич был представлен на 27-й ежегодной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild 2022 в Москве. В планах у «Керамики» на ближайшее время – презентовать свою продукцию на аналогичном мероприятии в Санкт-Петербурге.
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