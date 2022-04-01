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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
16:50 01.04.2022
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 апреля 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br173,33 (ранее Br179,09), серебро - Br2,24 (ранее Br2,29), платина –Br88,78 (ранее Br100,09); палладий – Br198,64 (ранее Br234,53); родий – Br1739,49 (ранее Br1835,86), рутений - Br56,35 (ранее49,92); иридий – Br450,86 (ранее Br390,92) и осмий – Br36,07 (ранее Br37,68).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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