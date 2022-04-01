Белорусский цементный завод в 2021 году впервые вышел на чистую прибыль. Это было отмечено на общем собрании акционеров ОАО «Белорусский цементный завод», где были озвучены официальные итоги работы предприятия за 2021 год.

Как сообщает Telegram-канал Белорусской цементной компании, завод продвинулся практически по всем товарным позициям: по сравнению с 2020 годом цемента произведено на 10,5% больше, извести и мела – на 8% и 9% соответственно.

Выросла также отгрузка продукции – в целом на 19%.

Прибыль от реализации составила более 34 млн рублей, рентабельность продаж – +8,6%, валовая добавленная стоимость – 113 млн рублей.

В ближайшей перспективе на чистую прибыль должно выйти и другое головное предприятие холдинга – ОАО «Кричевцементношифер».