Коллегия Комитета госконтроля Беларуси 31 марта 2022 года рассмотрела результаты контроля за подготовкой сельскохозяйственных организаций к весенним полевым работам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе проведенных в марте 2022 года (накануне посевной) мониторингов был установлен ряд проблем, в том числе факты недостаточного числа механизаторов, неготовности техники к проведению полевых работ, нехватки минеральных удобрений (в том числе неудовлетворительного их хранения), семян, средств защиты.

Как показали повторные проверки, проведенные 23-30 марта 2022 года, отдельные отмеченные ранее недостатки были устранены (проведен ремонт техники, закуплены дополнительные объемы удобрений и семян), однако в целом ситуация в положительную сторону существенно не изменилась. Во многих хозяйствах выявлены те же проблемные вопросы.

В частности, повторные мониторинги показали, что в 52 сельхозорганизациях из 135 проверенных установлены факты нехватки механизаторов. Данная проблема влияет также на низкие темпы подготовки техники. Большинство подобных фактов установлены в Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

В ряде хозяйств просчеты в ремонте техники прикрываются приписками.

Не выработан алгоритм по обеспечению всех сельхозорганизаций минеральными удобрениями под полную потребность. Так, на 30.03.2022 накоплено лишь 60% удобрений от потребности, в том числе азотных – 54,6%, фосфорных – 25,5%, калийных – 79%. Объем удобрений в хозяйствах республики за прошедшую неделю несколько увеличился, однако сельхозорганизации по-прежнему испытывают дефицит в них. Например, в хозяйствах Витебской области имеется лишь 33,9% всех видов минеральных удобрений от потребности, Могилевской – 35,3%.

При этом выявляются случаи ненадлежащего хранения удобрений. Такие факты установлены в некоторых сельхозорганизациях Борисовского, Любанского, Берестовицкого, Вороновского, Рогачевского районов.

В большинстве из обследованных хозяйств также не выполняется поручение Главы государства по закреплению за энергонасыщенными тракторами по 2 механизатора, что не позволит их эффективно использовать.

Также на недостаточном уровне ведется выборка элитных семян зерновых и зернобобовых культур из элитопроизводящих хозяйств (выкуплено лишь 27% от заготовленного их объема).

В настоящее время Комитет госконтроля активно контролирует ход проведения сева в тех хозяйствах, где он начался. Имеются факты нарушения технологических регламентов (сев без внесения отдельных видов минеральных удобрений, по некачественно подготовленным участкам, не отрегулированными посевными агрегатами и др.). При этом в ряде хозяйств отсутствовал контроль за этими процессами со стороны обл- и райисполкомов, руководителей и специалистов сельхозпредприятий.

По фактам упущений и нарушений Комитетом госконтроля привлечено к дисциплинарной ответственности 42 должностных лица.