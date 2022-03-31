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ЭКОНОМИКА РБ
ИП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
15:55 01.04.2022
За январь-март 2022 года поступления в бюджет от индивидуальных предпринимателей Брестской области составили 26,5 млн рублей и увеличились на 1,5 млн рублей в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, численность индивидуальных предпринимателей Брестской области составила 36 302 человек и увеличилась на 1,2% (+425 человек).
Наибольший вклад в формирование доходов бюджета в общей сумме платежей данной категории плательщиков обеспечили ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения – 54,4%. На долю ИП, применяющих общеустановленный порядок налогообложения приходится 24,0%, являющихся плательщиками единого налога - 19,2%.
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