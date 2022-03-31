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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД (БЕЛАРУСЬ)» ЗАРАБОТАЛО В БРАСЛАВЕ


15:49 01.04.2022

Браслав стал очередным городом в Витебской области, где реализован совместный проект Минсвязи и «Белтелекома» «Мой город».

Инициатива разработана в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» и направлена на повышение комфорта и качества жизни горожан.

Год назад, в феврале 2021 г., дан старт проекту «Мой город». Это мобильное приложение, оцифровавшее основные городские сервисы для населения и бизнеса. На сегодняшний день приложение уже работает в таких городах Беларуси как Полоцк, Глубокое, Пинск, Орша и Барановичах. Новая платформа стала инструментом комфортного взаимодействия жителей с городской инфраструктурой.

Благодаря заинтересованной позиции Браславского районного исполнительного комитета, здесь, в одном из красивейших городов Беларуси, также реализуется концепция «умного города». Мобильное приложение «Мой город» – ее практический инструмент. Цифровая платформа призвана объединить самые востребованные городские услуги в единую экосистему и организовать интерактивное взаимодействие пользователей с городской средой – государственными организациями, учреждениями образования и здравоохранения, объектами торговли, культуры и досуга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», на ресурсе уже представлены практически все организации района, структурированные по видам деятельности: администрация города, активный отдых и туризм, здоровье и спорт, образование. Всего – более 40 модулей. Горожане смогут использовать приложение, чтобы записаться на прием в райисполком, госучреждение или школу, узнать режим работы магазинов и кафе, вызвать аварийную бригаду, запланировать визит в салон красоты или на СТО. Достаточно лишь скачать приложение.

В наполнении платформы могут принять участие различные субъекты хозяйствования Браслава и Браславского района. Для участия необходимо оставить заявку на сайте: moygorod.by или обратиться в сервисный центр РУП «Белтелеком»: Браслав,ул. Держинского, 69, тел.: 802153-60453, .

Приложение «Мой город (Беларусь)» доступно для скачивания на Android и iOS.
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