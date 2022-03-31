Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 апреля 2022 года выросло до 963,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 963 тыс. 756 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 961 тыс. 186 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 324 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6829 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1049 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 359 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 868 тыс. 991 тест.