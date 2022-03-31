ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 АПРЕЛЯ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ НА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ КОЖ


14:48 01.04.2022

С 1 апреля 2022 г. нормативная база Республики Беларусь пополнится новыми стандартами на методы определения содержания в кожах различных металлов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, вводятся в действие ГОСТ ISO 17072-1-2021 «Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 1. Экстрагируемые металлы» и ГОСТ ISO 17072-2-2021«Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 2. Общее содержание металлов».

Установленные в них методы испытаний соответствуют международным требованиям. Применение стандартов будет способствовать повышению безопасности выпускаемой в республике продукции легкой промышленности.

ГОСТ ISO 17072-1-2021 устанавливает метод определения экстрагируемых металлов в коже путем экстракции кислым раствором искусственного пота c последующим определением с помощью оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES), масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS), атомно-абсорбционной спектрометрии (AAS) или спектрометрии атомной флуоресценции (SFA).

Метод особенно применим для определения экстрагируемого хрома в коже хромового дубления, а также для определения многих экстрагируемых металлов, в том числе алюминия, меди, мышьяка, свинца, олова и др.

ГОСТ ISO 17072-2-2021 устанавливает метод определения общего содержания металлов в коже путем озоления (разложения) кожи c последующим определением с помощью оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES), масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS), атомно-абсорбционной спектрометрии (AAS) или спектрометрии атомной флуоресценции (SFA). Метод применим для определения железа, мышьяка, ртути, хрома (кроме кож хромового дубления) и др., также подходит для определения в коже бора.

Применение указанных методом не ограничено конкретными видами соединений металлов или степенью их окисления.

С 1 апреля 2022 г. также начнут действовать ГОСТ ISO 17075-1-2021 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (IV) в коже. Часть 1. Колориметрический метод» и ГОСТ ISO 17075-2-2021 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (IV) в коже. Часть 2. Хроматографический метод», которые вводятся взамен ГОСТ ISO 17075-2011.

ГОСТ ISO 17075-1-2021 устанавливает колориметрический метод определения хрома (VI) в растворах, выщелачиваемых из кожи при определенных условиях, а ГОСТ ISO 17075-2-2021 – хроматографический метод.

Оба метода подходят для количественного определения содержания хрома (VI) в коже при его содержании от 3 мг/кг. Документы применимы ко всем типам кожи.

Если образец кожи испытан как в соответствии с ГОСТ ISO 17075-1-2021, так и в соответствии с ГОСТ ISO 17075-2-2021, то результаты, полученные согласно ГОСТ ISO 17075-2-2021, считаются арбитражными. Преимуществом метода, описанного в ГОСТ ISO 17075-2-2021, является отсутствие влияния окраски экстракта. Тем не менее межлабораторные испытания не показывают существенных различий, и результаты сопоставимы между обоими методами.

Данные стандарты планируются к применению для реализации требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).

Все документы разработаны Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2022
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.9732
RUB 3.5178
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2631 -0.0179
USD 2.9436 +0.0004
RUB 3.5341 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1900 3.2350
USD 2.8800 2.9250
RUB 2.2000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 01.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1100
EUR/RUB 89.0000 145.0000
USD/RUB 80.0000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте