С 1 апреля 2022 г. нормативная база Республики Беларусь пополнится новыми стандартами на методы определения содержания в кожах различных металлов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, вводятся в действие ГОСТ ISO 17072-1-2021 «Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 1. Экстрагируемые металлы» и ГОСТ ISO 17072-2-2021«Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 2. Общее содержание металлов».

Установленные в них методы испытаний соответствуют международным требованиям. Применение стандартов будет способствовать повышению безопасности выпускаемой в республике продукции легкой промышленности.

ГОСТ ISO 17072-1-2021 устанавливает метод определения экстрагируемых металлов в коже путем экстракции кислым раствором искусственного пота c последующим определением с помощью оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES), масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS), атомно-абсорбционной спектрометрии (AAS) или спектрометрии атомной флуоресценции (SFA).

Метод особенно применим для определения экстрагируемого хрома в коже хромового дубления, а также для определения многих экстрагируемых металлов, в том числе алюминия, меди, мышьяка, свинца, олова и др.

ГОСТ ISO 17072-2-2021 устанавливает метод определения общего содержания металлов в коже путем озоления (разложения) кожи c последующим определением с помощью оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES), масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS), атомно-абсорбционной спектрометрии (AAS) или спектрометрии атомной флуоресценции (SFA). Метод применим для определения железа, мышьяка, ртути, хрома (кроме кож хромового дубления) и др., также подходит для определения в коже бора.

Применение указанных методом не ограничено конкретными видами соединений металлов или степенью их окисления.

С 1 апреля 2022 г. также начнут действовать ГОСТ ISO 17075-1-2021 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (IV) в коже. Часть 1. Колориметрический метод» и ГОСТ ISO 17075-2-2021 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (IV) в коже. Часть 2. Хроматографический метод», которые вводятся взамен ГОСТ ISO 17075-2011.

ГОСТ ISO 17075-1-2021 устанавливает колориметрический метод определения хрома (VI) в растворах, выщелачиваемых из кожи при определенных условиях, а ГОСТ ISO 17075-2-2021 – хроматографический метод.

Оба метода подходят для количественного определения содержания хрома (VI) в коже при его содержании от 3 мг/кг. Документы применимы ко всем типам кожи.

Если образец кожи испытан как в соответствии с ГОСТ ISO 17075-1-2021, так и в соответствии с ГОСТ ISO 17075-2-2021, то результаты, полученные согласно ГОСТ ISO 17075-2-2021, считаются арбитражными. Преимуществом метода, описанного в ГОСТ ISO 17075-2-2021, является отсутствие влияния окраски экстракта. Тем не менее межлабораторные испытания не показывают существенных различий, и результаты сопоставимы между обоими методами.

Данные стандарты планируются к применению для реализации требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).

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