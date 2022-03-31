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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ЭКСПОРТА ЛЕСОПРОДУКЦИИ


14:05 01.04.2022

На биржевых торгах в I квартале 2022 г. пиломатериалы, щепу и колья покупали компании из 26 стран мира.

В число ключевых рынков сбыта вошли государства Балтии, Германия, Польша и Китай. На них пришлось почти 90% от общего объема экспортных продаж, или $149 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», география экспорта расширилась. В частности, свои первые сделки по закупке белорусской пилопродукции совершили резиденты Объединенных Арабских Эмиратов и Швейцарии.

По итогам I квартала физические объемы реализации пиломатериалов на экспорт достигли 544 тыс. куб. м - на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении продажи выросли на 43%, до 138 млн USD.

«Высокая положительная динамика обусловлена, прежде всего, значительным увеличением количества участников торгов в январе-феврале. Однако в марте из-за введения санкций в отношении белорусской лесопродукции объемы сделок заметно снизились. Поэтому сейчас основные усилия направлены как на освоение новых рынков, так и расширение присутствия в странах, доля которых в импорте изделий из древесины ранее была незначительной», - пояснили в пресс-службе.

Помимо Китая, куда уже удалось нарастить поставки пиломатериалов более чем в 3 раза, перспективным видится регион Западной Азии. В первую очередь это Азербайджан, Грузия, Израиль, Ливан, ОАЭ, Турция. Все эти страны готовы увеличивать импорт пилопродукции из Беларуси.

Например, только в Азербайджан за первые три месяца 2022 г. уже реализовано более половины всего прошлогоднего объема.

Диверсификации биржевого экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли будет также способствовать более гибкая ценовая политика белорусских производителей. Снижение экспортных котировок планируется компенсировать за счет увеличения объемов реализации в натуральном выражении.
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