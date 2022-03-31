ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКОМ ЛЕСХОЗЕ СЕГОДНЯ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ БЕРЕЗОВОГО СОКА

13:55 01.04.2022 В Минском лесхозе (ул. Багратиона,70) сегодня началась реализация березового сока. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства. Согласно информации, стоимость за литр составляет 48 копеек. В 5-литровой таре лесхоза - 4,5 рубля. Продажа сока будет осуществляться 7 дней в неделю с 10.00 до 19.00.