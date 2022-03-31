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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОМ ЛЕСХОЗЕ СЕГОДНЯ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ БЕРЕЗОВОГО СОКА
13:55 01.04.2022
В Минском лесхозе (ул. Багратиона,70) сегодня началась реализация березового сока. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.
Согласно информации, стоимость за литр составляет 48 копеек. В 5-литровой таре лесхоза - 4,5 рубля.
Продажа сока будет осуществляться 7 дней в неделю с 10.00 до 19.00.
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