Уровень газификации квартир природным газом в Беларуси превысил 82%, а в сельской местности - достиг 48%. Об этом в интервью журналу «Экономика Беларуси» рассказал генеральный директор ГПО «Белтопгаз», член Совета Республики Алексей Кушнаренко.

Ускоренное развитие газификации началось в Беларуси с 1994 года.

Развитию системы газоснабжения во многом содействовал указ № 368 от 2 июня 2006 года. За время его реализации с привлечением бюджетных средств газифицировано 333 тыс. квартир и домов, 11,5 тыс. кооперативов, построено 13,3 тыс. километров газопроводов.

Большая работа была проведена по газификации индивидуальных жилых домов в загрязненных радионуклидами районах Гомельской и Могилевской областей. Природный газ подан во все 20 районных центров, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Важным этапом газификации стала реализация программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, в рамках которой голубое топливо подведено к 170 населенным пунктам, в том числе 42 агрогородкам. В настоящее время реализуется аналогичная программа до 2026 года.

«В целом по итогам этой масштабной работы в стране газифицированы природным газом все 115 белорусских городов, 118 районных центров, 85 городских, рабочих, курортных поселков и 3,5 тыс. сельских населенных пунктов и агрогородков», - отметил Алексей Кушнаренко, слова которого приводятся в Telegram-канале Министерства энергетики.

Общая протяженность газовых сетей в Беларуси сегодня превышает 65,5 тыс. километров. По развитию газоснабжения наша страна занимает лидирующие позиции среди государств СНГ.