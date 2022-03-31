В Минской области в 2021 году получили жилье и улучшили жилищные условия 3889 семей (включая одиноких граждан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, среди них - 1041 молодая семья, 1 802 многодетные семьи и 301 семья, имеющая право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2021 года состояло 85 566 семей, что на 1 773 меньше, чем на конец 2020 года.

В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 1 000, в сельских населенных пунктах – на 773 семьи.