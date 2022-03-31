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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР МТС ЗАПУСТИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ LTE-800 В БРЕСТСКОЙ И МИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ


12:58 01.04.2022

МТС продолжает расширять географию сети 4G по всей стране благодаря использованию нового диапазона 800 МГц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, более 80 дополнительных базовых станций запущено в Брестской и Минской областях.

На Брестчине сеть 4G в диапазоне 800 МГц появилась в Малоритском, Столинском, Барановичском, Кобринском, Пинском, Брестском, Березовском, Каменецком и Ляховичском районах. В частности, базовые станции были установлены в деревнях Мокраны, Олтуш, Ольманы, Крошин, Осовцы, Здитово, Завинье, Октябрь, Мазурки, агрогородках Рубель, Лесная и других населенных пунктах.

В Минской области дополнительные базовые станции LTE-800 были запущены на территории Минского и Смолевичского районов. Воспользоваться мобильным интернетом в технологии LTE смогут жители и гости деревень Ляховщина, Прудище, Шепели, Задомля и др.

Для расширения покрытия сети 4G использовался диапазон LTE-800, который обладает широким радиусом действия и большой проникающей способностью. В отличие от диапазонов 1800 и 2600 МГц, он позволяет охватывать большую площадь с меньшим количеством базовых станций.

Работы по развитию сети LTE в сельской местности МТС проводит совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Базовые станции в диапазоне 800 МГц уже работают в Гомельском, Могилевском и Витебском регионах. Впереди — запуск LTE-800 в Гродненской области.

Как проверить подключение к сети 4G в настройках смартфона?

Клиенты МТС могут проверить, поддерживает ли смартфон или SIM-карта 4G-сеть, набрав USSD *464# и нажав кнопку вызова. После этого придет сообщение о состоянии гаджета.

Для подключения к 4G-сети смартфона на базе Android необходимо пройти путь: настройки — мобильная сеть — мобильная передача данных — предпочтительный режим сети — 4G/3G/2G.

Для владельцев iPhone или других гаджетов на базе IOS последовательность такая: настройки — сотовая связь — параметры данных — голос и данные — LTE.

После изменения настроек нужно перезагрузить телефон, и произойдет автоматическое подключение к сети 4G.
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