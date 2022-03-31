Лукашенко подписал распоряжение о поощрении одаренной молодежи, сообщает его пресс-служба.

«Согласно распоряжению, в 2022 году специальному фонду президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда главы государства выделено почти Br1,7 млн», - говорится в комментарии к документу.

Распоряжением утверждены два решения совета специального фонда, согласно которым более Br450 тыс. направлены на поощрение 740 одаренных учащихся и студентов, являющихся победителями международных и республиканских олимпиад, конкурсов и других мероприятий.

Финансовую поддержку получат 5 интеллектуальных и творческих объединений учащихся и студентов.

Поощрительными премиями также отмечены 99 педагогических и научных работников за особые достижения в обучении и воспитании молодежи.