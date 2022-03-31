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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПООЩРЕНИЕ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ИЗ БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЯТ ПОЧТИ BR1,7 МЛН
12:11 01.04.2022
Лукашенко подписал распоряжение о поощрении одаренной молодежи, сообщает его пресс-служба.
«Согласно распоряжению, в 2022 году специальному фонду президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда главы государства выделено почти Br1,7 млн», - говорится в комментарии к документу.
Распоряжением утверждены два решения совета специального фонда, согласно которым более Br450 тыс. направлены на поощрение 740 одаренных учащихся и студентов, являющихся победителями международных и республиканских олимпиад, конкурсов и других мероприятий.
Финансовую поддержку получат 5 интеллектуальных и творческих объединений учащихся и студентов.
Поощрительными премиями также отмечены 99 педагогических и научных работников за особые достижения в обучении и воспитании молодежи.
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