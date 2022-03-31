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ЭКОНОМИКА РБ
ВСЕ БОЛЬНИЦЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕШЛИ НА ПЛАНОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
11:11 01.04.2022
В связи со значительным уменьшением заболеваемости COVID-19 все стационарные медучреждения в Гомельской области перешли на плановый режим работы. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, пациенты с диагнозом COVID-19 госпитализируются в гомельские - областную туберкулезную и областную инфекционную больницы. Для оказания медпомощи пациентам с данным диагнозом сейчас выделено 479 коек, что составляет 3,3% от общего числа.
Только за последнюю неделю прошли дезинфекцию и приступили к работе в плановом режиме отделения, которые ранее были задействованы для лечения пациентов с COVID-19 в Мозырской городской и Жлобинской центральной районной больницах.
Всего в области работают 245 организации здравоохранения, из них 89 больничных и 155 амбулаторно-поликлинических организаций.
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