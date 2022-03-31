Наряду с развитием атомной энергетики Беларусь значительно укрепила потенциал ВИЭ. Это отметил в интервью журналу «Экономика Беларуси» министр энергетики Виктор Каранкевич.

По его словам, за последние 7 лет суммарная электрическая мощность установок по использованию возобновляемых источников энергии в стране выросла в четыре раз – с 92,4 до 396 МВт, объем произведенной ими электроэнергии, поставленной в энергосистему, - более чем в три раза: с 173,1 до 615,2 млн. кВтч.

Наиболее крупные объекты - Речицкая фотоэлектрическая станция ПО «Белоруснефть» установленной мощностью 55,2 МВт в Гомельской области, Витебская ГЭС и Полоцкая ГЭС мощностью 40 МВт и 21,66 МВт, соответственно, ветроэнергетическая станция мощностью 15 МВт в Могилевской области, Гродненская ГЭС мощностью 17 МВт. Успешно эксплуатируется ветроэлектрическая станция установленной мощностью 9 МВт в районе н.п. Грабники Новогрудского района.

За последние годы Беларусь сделала серьезные шаги в развитии солнечной и ветроэнергетики. К примеру, в 2021 году объектами белорусской энергосистемы, использующими энергию ветра и воды, выработано 361,3 млн кВтч электроэнергии, в то время как в 2015 году этот объем составлял 92,1 млн. кВтч.

«Созданных резервов мощности ВИЭ на данный момент достаточно, сегодня основной акцент делается на атомную энергетику. Однако это не значит, что возобновляемые источники энергии не будут развиваться. В соответствии с Концепцией энергетической безопасности Беларуси, их долю в общем объеме топливно-энергетических ресурсов к 2030 году планируется довести до 8%», - отметил Виктор Каранкевич, слова которого приводятся в Telegram-канале Министерства энергетики.