Более 100 экспонентов из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья принимают участие в Международной весенней выставке-ярмарке туристских услуг «Отдых-2022», которая начала свою работу 31 марта 2022 года в Минске (пр-т Победителей, 14).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, туристический потенциал представляют Куба, Италия, Пакистан и Кыргызстан, а также Ленинградская, Псковская и Воронежская области Российской Федерации.

Особенностью выставки стало развитие внутреннего туризма Беларуси. Представлены услуги белорусских предприятий санаторно-курортного лечения, агроусадеб, загородных комплексов.

Также на выставке широко представлен промышленный туризм. Ознакомиться с процессами производства белорусских тракторов, знаменитых во всем мире БелАЗов и других видов продукции, ставшими брендами нашей страны, предлагают в ходе организованных экскурсий крупнейшие промышленные предприятия.

Для специалистов туристической индустрии организованы презентации программ, туров и новых направлений. На семинарах и форумах обсудят темы трендов, доминирующих на отраслевом рынке для развития бизнеса, эксперты и спикеры разберут актуальные проблемы работы в отрасли.

Государственный туроператор «Центркурорт» представляет туристам, турагентам, а также поставщикам услуг с сервисом Vetliva – Booking по-белорусски, который поможет забронировать онлайн и оплатить туристические услуги.

Посетителей выставки ждет насыщенная информационная и развлекательная программа, яркие презентации, розыгрыши призов и ценные подарки от организаторов и партнеров выставки.

Среди тем деловой программы: «Познай Беларусь. Презентация новых туристско-экскурсионных маршрутов»; круглый стол «Состояние и перспективы развития событийного туризма в Республике Беларусь»; презентация новых объектов туристической инфраструктуры;

«ОТДЫХ-2022» – самая крупная туристическая выставка Беларуси в категории «Туризм и отдых». Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на белорусском рынке.

Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы. Это эффективная бизнес-площадка для рекламы туристических маршрутов, новых туров, встреч со старыми партнерами, налаживания новых деловых контактов.