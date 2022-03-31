БелАЭС стала хорошим стимулом для роста электропотребления в стране. Об этом в интервью журналу «Экономика Беларуси» заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Он отметил, что потребление электроэнергии растет как реальным сектором экономики, так и населением. В 2021 году этот показатель увеличился на 2,3 млрд. кВтч по сравнению с предыдущим годом: с 38 млрд кВтч до 40,3 млрд кВтч.

«Правительством определен потенциал роста электропотребления реальным сектором экономики, утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии, в том числе за счет выполнения инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Планируется, что его реализация обеспечит прирост потребления электрической энергии в объеме 2,7 млрд. кВтч к 2026 году», - сказал министр, слова которого приводятся в Telegram-канале Министерства энергетики.

Виктор Каранкевич также добавил, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС ежегодный объем производства электроэнергии станцией составит около 18,5 млрд кВтч. Это существенный вклад в укрепление энергобезопасности страны. «Мы получим надежный, экономичный и экологичный источник энергии со сроком службы до 100 лет с учетом практики продления сроков эксплуатации оборудования реакторных установок», - отметил он.

По прогнозам международных исследовательских центров, атомная энергетика находится на пороге нового этапа своего развития: спрос на мирный атом существенно возрос на фоне глобального энергетического кризиса.

«Глобальная энергетика столкнулась с серьезными дисбалансами. Это заставило ведущие государства мира пересмотреть свою энергетическую политику, изменить приоритеты, в том числе в сторону развития атомной энергетики», - констатировал Виктор Каранкевич.