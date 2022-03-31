В целях поддержки работников бюджетных отраслей правительство Беларуси приняло решение о повышении базовой ставки с опережающим графиком, начиная с марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, постановлением Совета министров № 194 от 31 марта 2022 г. установлены следующие размеры базовой ставки: с 1 марта 2022 г. - 208 рублей, с 1 апреля 2022 г. - 209 рублей и с 1 мая 2022 г. - 210 рублей.

Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, в мае увеличение зарплаты за счет роста базовой ставки в результате составит от 7 до 35 рублей в зависимости от квалификации работника.

Принятое решение затронет порядка 850 тысяч работников бюджетной сферы, которые уже в апреле получат заработную плату за март с учетом ее увеличения, в сроки, установленные в коллективных договорах (соглашениях), трудовых договорах (контрактах).

На повышение базовой ставки в марте-мае из бюджета будет направлено 27 млн рублей.

В Минтруда и соцзащиты отметили, что рост заработной платы работников бюджетной сферы в 2022 году планировался в 2 этапа за счет роста базовой ставки. Первый этап повышения базовой ставки реализован с 1 января 2022 года путем ее увеличения на 4,5%. Второй этап повышения планировался с 1 сентября.

Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.