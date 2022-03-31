ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 2,9 ТЫС. СЕМЕЙ В МИНСКЕ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ И УЛУЧШИЛИ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ В 2021 ГОДУ

18:43 31.03.2022 В 2021 году в Минске получили жилье и улучшили жилищные условия 2969 семей (включая одиноких граждан). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, среди них - 364 молодые семьи, 1691 многодетная семья и 161 семья, имеющая право на получение жилых помещений социального пользования. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2021 года состояло 187 тыс. семей, что на 3,8 тыс. меньше, чем на конец 2020 года.