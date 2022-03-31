Цена продажи акций ОАО «Гостиничный комплекс «Жлобин» на повторном аукционе снижена на 20%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, повторный аукцион по продаже акций гостиничного комплекса «Жлобин» состоится в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 29 апреля.

На продажу выставлен пакет акций Жлобинского района в объеме всей доли государства 49,8%. Основные виды деятельности общества – предоставление гостиничных услуг и сдача в аренду недвижимого имущества. В собственности общества находится здание гостиницы площадью более 1 тыс. кв. м, расположенное в центре Жлобина.

«Начальная цена продажи акций со снижением на 20% составляет чуть более Br300,4 тыс. При этом размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе, – Br30 тыс.», – пояснили в комитете «Гомельоблимущество».

Для приобретения акций необходимо заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг. Список участников размещен на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.