В Беларуси выявлен новый подвид Омикрона ВА.2 «стелс-Омикрон». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно проводятся молекулярно-эпидемиологические исследования вируса SARS-CoV-2. Результаты исследований позволяют контролировать завоз и распространение генетических вариантов вируса SARS-CoV-2, а также отслеживать мутации в геноме вируса. Результаты секвенирования образцов позволили выявить набор мутаций в геноме вируса, характерных для варианта ВА.2 – «стелс-Омикрон», - говорится в сообщении.

Напомним, что новый вариант вируса Омикрон был впервые выявлен в Ботсване и Южно-Африканской Республике в 2021 году. Он получил обозначение B.1.1.529 и название «омикрон». Всемирная организация здравоохранения провела экстренное совещание и классифицировала его как «вызывающий беспокойство». Практически одновременно были выявлены 3 подвида варианта Омикрон – ВА.1, ВА.2 и ВА.3. В настоящее время отмечается рост случаев COVID-19 в странах Европы и Азии из-за высокой контагиозности «стелс-Омикрона». Ожидается, что он может стать преобладающим в структуре циркулирующих генетических вариантов SARS-CoV-2 в мире.

У большинства пациентов отмечается легкое течение инфекции. При этом необходимо учитывать, что при «стелс-Омикроне» вернулись симптомы: потеря обоняния, более выражены боли в горле, головная боль и желудочно-кишечные расстройства.

По имеющимся данным, тяжесть течения варианта стелс-Омикрон не отличается от Омикрона 1. Выраженная клиническая симптоматика наблюдается у людей, которые не прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.

«Сохраняется важность своевременной вакцинации, соблюдение масочного режима и физического дистанцирования», - отмечает Минздрав.