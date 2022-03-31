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ЭКОНОМИКА РБ
BECLOUD ЗАПУСКАЕТ БЕЛОРУССКИЙ КОММУНИКАТОР DEPESHA-S ДЛЯ ГОСОРГАНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
18:03 31.03.2022
Новый коммуникатор высокого уровня безопасности, который предназначен для использования в первую очередь государственными органами и предприятиями страны, начинает работу в Беларуси, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании beCloud.
«Компания beCloud на базе услуги республиканской платформы «Предоставление доступа к программному обеспечению «DEPESHA-S» предоставило возможность абонентам МТС, А1 и life:) пользоваться коммуникатором Депеша», - говорится в сообщении.
Сервера для обеспечения взаимодействия пользователей коммуникатором Depesha размещаются в Республиканском центре обработки данных beСloud. При работе коммуникатора Depesha выполняются все требования по защите информации, определенные указом от 01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет». Данный сервис является полностью белорусской разработкой.
Пользователям коммуникатора Depesha доступны все востребованные функции популярных мессенджеров: они могут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, совершать аудиозвонки, передавать фото и видео, создавать и использовать групповые чаты. При этом все передаваемые между пользователями сообщения надежно защищены от воздействия посторонних лиц, не участвующих в коммуникации.
Кроме того, в рамках пользования мобильным приложением возможно ограничивать доступ к интерфейсу мобильного приложения с помощью PIN-кода или биометрических данных, оповещать при использовании собеседником громкой связи и записи видео или фото экрана и отображать статус доставки и просмотра сообщений. Все данные хранятся в защищенном локальном хранилище мобильного устройства без хранения сообщений на сервере, что также позволяет повысить уровень безопасности.
Вход в мобильное приложение коммуникатора Depesha будет происходить с помощью логина и пароля, направляемого мобильными операторами МТС, А1, life:) в пригласительном SMS пользователю. Далее данный логин и пароль пользователь может сменить.
В настоящее время пользование коммуникатором Depesha доступно для юридических лиц и государственных организаций, которые являются абонентами мобильных операторов.
Мобильное приложение коммуникатора Депеша работает на мобильных устройствах на iOS (минимально поддерживаемая версия – 13) и Android (версии 7 и выше).
Для использования сервиса необходимо скачивать приложение Depesha только в официальных магазинах мобильных приложений для iOS и Android. Приложение не распространяется через ссылки для скачивания.
Консультации по подключению организаций и поддержке пользователей мессенджера Depesha можно получить в контакт-центрах мобильных операторов.
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