Попытку незаконного перемещения более 20 тонн миндальных орехов через белорусско-литовскую границу пресекли сотрудники Оперативной таможни в пункте пропуска «Котловка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, реальная стоимость товара была занижена более чем в 12 раз.

Орехи следовали из США на территорию ЕАЭС по документам, стоимость товара в которых составляла порядка 37 тыс. белорусских рублей.

При проверке установлено, что реальная стоимость перемещаемой партии миндальных орехов составляет более 455 тыс. белорусских рублей.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 (недекларирование либо предоставление неверных сведений о товарах) КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от предмета административного правонарушения.