На 1 марта 2022 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 46 тыс. 696 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за январь-февраль 2022 года они внесли в бюджет 33,9 млн рублей налогов и других платежей, что на 5,0 млн рублей, или на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года в сопоставимых ценах.

Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составила 3,5%.

Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, ими уплачено в бюджет 23,8 млн рублей, или 2,6%.

От применяющих общий порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей поступило 6,0 млн рублей, или 0,6%.

Плательщиками единого налога уплачено 2,9 млн рублей, или 0,3%.