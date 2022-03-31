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ЭКОНОМИКА РБ
ИП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 14,7%
17:52 31.03.2022
На 1 марта 2022 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 46 тыс. 696 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за январь-февраль 2022 года они внесли в бюджет 33,9 млн рублей налогов и других платежей, что на 5,0 млн рублей, или на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года в сопоставимых ценах.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составила 3,5%.
Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, ими уплачено в бюджет 23,8 млн рублей, или 2,6%.
От применяющих общий порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей поступило 6,0 млн рублей, или 0,6%.
Плательщиками единого налога уплачено 2,9 млн рублей, или 0,3%.
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