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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВРАЧЕБНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ КОНСИЛИУМ
17:41 31.03.2022
В Беларуси появится республиканский врачебный пренатальный консилиум.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 362 от 22 марта 2022 года утверждено положение о его работе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, основной целью работы республиканского консилиума станет совершенствование оказания медицинской помощи беременным женщинам с выявленными врожденными пороками развития плода (ВПР). На консилиуме специалисты будут принимать решение о выборе тактики ведения беременности (прерывание или пролонгирование беременности) при выявлении ВПР, хромосомной или иной наследственной патологии в особо сложных, сомнительных, не однозначных, спорных случаях.
Также будет определяться тактика, место и сроки оказания медицинской помощи беременным при выявлении ВПР плода, подлежащих хирургической коррекции в пре- и постнатальном периоде.
В консилиуме будут принимать участие – врачи-генетики, врачи-акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, врачи неонатологи/педиатры и специалисты иных профилей. Состав РВПК утверждается приказом Минздрава.
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