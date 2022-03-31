В Беларуси появится республиканский врачебный пренатальный консилиум.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 362 от 22 марта 2022 года утверждено положение о его работе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, основной целью работы республиканского консилиума станет совершенствование оказания медицинской помощи беременным женщинам с выявленными врожденными пороками развития плода (ВПР). На консилиуме специалисты будут принимать решение о выборе тактики ведения беременности (прерывание или пролонгирование беременности) при выявлении ВПР, хромосомной или иной наследственной патологии в особо сложных, сомнительных, не однозначных, спорных случаях.

Также будет определяться тактика, место и сроки оказания медицинской помощи беременным при выявлении ВПР плода, подлежащих хирургической коррекции в пре- и постнатальном периоде.

В консилиуме будут принимать участие – врачи-генетики, врачи-акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, врачи неонатологи/педиатры и специалисты иных профилей. Состав РВПК утверждается приказом Минздрава.