С начала 2022 года Комитет госконтроля Беларуси проверил 611 объектов торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, нарушения правил торговли установлены в каждом втором проверенном объекте, в том числе нарушения порядка ценообразования выявлены в 90 торговых объектах.

По результатам контроля субъектам выдано 238 рекомендаций об устранении нарушений. По всем фактам приняты меры, в том числе и по фактам завышения цен – цены приведены в соответствие с законодательством. К ответственности привлечено 114 должностных лиц и 9 торговых организаций.

По ряду вопиющих фактов Комитетом госконтроля приняты меры по приостановлению деятельности торговых объектов.

К примеру, Комитетом госконтроля Витебской области по причине множественных нарушений приостановлена деятельность торгового павильона в Витебске, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. В этом торговом объекте практически весь ассортимент социально значимой продукции предлагался к реализации по завышенным ценам, сформированным с нарушением законодательства. В частности, розничные цены были завышены на гречневую крупу, макаронные изделия, муку, отечественную плодоовощную продукцию и т.д.

В торговом объекте не соблюдались санитарно-гигиенические нормы (плодоовощная продукция хранилась на грязном полу без подтоварников, продавались подгнившие фрукты и продукты с истекшим сроком годности), реализовывалась продукция без наличия документов, подтверждающих ее приобретение, качество и безопасность, унифицированных контрольных знаков.

Также приостановлена деятельность двух торговых объектов в Гомеле. В ходе контроля за соблюдением ценового законодательства, санитарных норм и правил специалистами Комитета госконтроля Гомельской области в этих магазинах установлены многочисленные нарушения. Ранее данные торговые объекты неоднократно попадали в поле зрения контролирующих органов. Однако должных выводов субъектом не было сделано.

По-прежнему выявляются факты нарушения дисциплины цен. Только за последние несколько дней случаи завышения цен на социально значимые товары установлены в торговых объектах Речицкого района и Гомеля (были завышены цены на овощную продукцию), Глубокского района (установлены завышения цен на 11 наименований социально значимых товаров, также превышены предельные максимальные торговые надбавки на различные товары), Климовичах (завышены цены на овощи, макаронные изделия, рыбу и т.д.) и других.

В ходе проверки Комитетом госконтроля совместно с Госстандартом установлены факты реализации в торговой сети товаров, не соответствующих требованиям по качеству и безопасности. Так, по результатам проверки в торговых объектах Брестской области наложен запрет на реализацию вяленой рыбной продукции, фиточая, мороженного с заменителем молочного жира и др.

Комитетом госконтроля также изучается ситуация по наличию товаров в торговых объектах. В целом ситуация остается стабильной. Отмечается, что товарных запасов в торговой сети и у производителей достаточно для удовлетворения покупательского спроса. На отдельные виды продукции в торговых объектах сохраняется повышенный спрос (бакалейная группа товаров, средства личной гигиены, синтетические моющие средства).