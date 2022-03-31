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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ ВСТУПИТ В СИЛУ ОБНОВЛЕННЫЙ СТАНДАРТ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ОБУВЬ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ И ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ
17:17 31.03.2022
С 1 апреля 2022 г. в Беларуси вводится в действие ГОСТ 26166-2021 «Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. Общие технические условия».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, документ разработан Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС) взамен ГОСТ 26166-84.
ГОСТ 26166-2021распространяется на повседневную мужскую и женскую обувь, детали верха которой изготовлены из синтетических и искусственных кож или их комбинаций.
В нем установлены виды и размеры обуви, технические требования к ней и к материалам для ее изготовления.
По сравнению с предыдущей версией стандарт дополнен и уточнен показателями механической, биологической и химической безопасности: «прочность крепления деталей обуви», «гибкость», «индекс токсичности», «интенсивность запаха», «предельно допустимые выделение вредных химических веществ в модельную среду», «устойчивость окраски», «напряженность электростатического поля на поверхности обуви». Также установлены периодичность и методы контроля данных показателей.
Пересмотр стандарта осуществлялся с учетом практики применения и с целью реализации требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).
ГОСТ 26166-2021 будет предложен к включению в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного технического регламента.
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