С 1 апреля 2022 г. в Беларуси вводится в действие ГОСТ 26166-2021 «Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. Общие технические условия».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, документ разработан Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС) взамен ГОСТ 26166-84.

ГОСТ 26166-2021распространяется на повседневную мужскую и женскую обувь, детали верха которой изготовлены из синтетических и искусственных кож или их комбинаций.

В нем установлены виды и размеры обуви, технические требования к ней и к материалам для ее изготовления.

По сравнению с предыдущей версией стандарт дополнен и уточнен показателями механической, биологической и химической безопасности: «прочность крепления деталей обуви», «гибкость», «индекс токсичности», «интенсивность запаха», «предельно допустимые выделение вредных химических веществ в модельную среду», «устойчивость окраски», «напряженность электростатического поля на поверхности обуви». Также установлены периодичность и методы контроля данных показателей.

Пересмотр стандарта осуществлялся с учетом практики применения и с целью реализации требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).

ГОСТ 26166-2021 будет предложен к включению в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного технического регламента.