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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМВОЕНПРОМ БЕЛАРУСИ СООБЩИЛ ОБ УСПЕШНЫХ ИСПЫТАНИЯХ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ РСЗО «УРАГАН-М» ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
16:33 31.03.2022
Государственный военно-промышленный комитет совместно с Министерством обороны 30 марта 2022 года приступили к заключительному этапу государственных испытаний боевой машины 9П140МБ реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган-М».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, проводимые испытания подводят итог кропотливой работы организации-разработчика по модернизации РСЗО советского производства «Ураган».
Программа заключительного этапа государственных испытаний включает в себя сравнение характеристик боевых машин по результатам стрельб двух единиц техники – советского образца, находящегося в настоящее время на вооружении белорусской армии, и модернизированного образца отечественного производства, причем заряжание обоих изделий осуществляется с новой транспортно-заряжающей машины белорусского производства.
По результатам испытаний первого дня государственных испытаний подтверждены заявленные характеристики и возможность заряжания штатной боевой машины модернизированной транспортно-заряжающей машиной.
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