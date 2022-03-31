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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СОСТАВИЛ 1,0 МЛРД РУБЛЕЙ
16:05 31.03.2022
Профицит республиканского бюджета за январь-февраль 2022 года составил 1,0 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления сложились в сумме 11,0 млрд рублей, или 16,3% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило 3,3 млрд рублей, или 20,7% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 5,4 млн рублей, или 0,1%. Акцизы поступили в сумме 0,7 млрд рублей, или 21,9%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,7 млрд рублей, или 15,0% уточненного годового плана.
Доходы республиканского бюджета 4,9 млрд рублей, или 17,3% уточненного годового плана.
Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 3,5 млрд рублей, или 16,4% утвержденного годового плана.
По состоянию на 1 марта 2022 года задолженность по налогам и сборам составила 245,3 млн рублей.
Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2022 года составили 9,6 млрд рублей, или 13,8% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено 1,3 млрд рублей (9,5%), на финансирование национальной экономики – 1,2 млрд рублей (18,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 3,2 млрд рублей (14,0%).
Расходы республиканского бюджета составили 3,9 млрд рублей, или 12,5% уточненного годового плана.
Расходы Фонда социальной защиты населения составили 3,3 млрд рублей, или 15,4% утвержденного годового плана.
Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2022 года сложился в сумме 1,4 млрд рублей.
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд рублей.
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