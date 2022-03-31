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ЭКОНОМИКА РБ


ЕВРАЗИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПРОЙДЕТ В БГУ


16:02 31.03.2022

Евразийская студенческая олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию пройдет 1 апреля в БГУ.

Организуют ее в онлайн-формате с целью стимулирования интереса студентов к изучению экономических наук и инструментов математического анализа, фундаментальным экономико-математическим дисциплинам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками экономических баталий станут 15 студенческих команд из белорусских и российских вузов: БГУ, БГУИР, ГрГУ им. Я. Купалы, Кубанского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Оренбургского государственного университета, Белорусско-Российского университета, Государственного института экономики, финансов, права и технологий, Российского технологического университета, Пензенского государственного университета, Финансового университета при правительстве РФ и Северо-Кавказского федерального университета.

Командам предстоит решить задачи из экономического кейса с использованием компьютерных программ. Также участники презентуют результаты исследований, проведенных в рамках заочного отборочного тура. Здесь ребята работали над описанием экономических параметров предприятия и прогнозом развития ситуации.

Всего было заявлено 40 сборных из Беларуси и России, которым для выхода в финал нужно было решить задачи в области эконометрики пространственных данных, макроэкономики, статистики и др.

Организатором олимпиады выступает экономический факультет БГУ.

Евразийская студенческая олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию проводится с 2014 года. За время проведения ее участниками стали свыше 1000 студентов из Беларуси, России, Украины, Казахстана и других стран.
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