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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 962,7 ТЫС. – МИНЗДРАВ
15:41 31.03.2022
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 марта 2022 года выросло до 962,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 962 тыс. 707 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 960 тыс. 047 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 338 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6819 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1318 человек, число смертей от COVID-19 – на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 15 тыс. 161 тест. Всего в стране проведено 12 млн 855 тыс. 632 теста.
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