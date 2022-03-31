Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 марта 2022 года выросло до 962,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 962 тыс. 707 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 960 тыс. 047 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 338 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6819 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1318 человек, число смертей от COVID-19 – на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 15 тыс. 161 тест. Всего в стране проведено 12 млн 855 тыс. 632 теста.