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ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОЧНАЯ АКАДЕМИЯ ПОЯВИЛАСЬ В БЕЛАРУСИ


15:08 31.03.2022

«Савушкин продукт» запустил республиканскую программу по профориентации школьников.

В рамках «Молочной академии» старшеклассники могут посетить производственные площадки компании и познакомиться с будущей профессией изнутри.

«Молочная отрасль не приемлет равнодушия. Здесь могут работать только увлеченные люди, любящие свое дело. И это не просто высокие слова. Молоко – один из самых «капризных» и требовательных в переработке продуктов. Наша компания растет, развивается. Мы заинтересованы в молодых профессиональных кадрах. Работу по их подготовке начинаем уже со школьной скамьи. Сегодня старшеклассники находятся перед выбором профессии. И мы хотим им помочь сделать этот выбор осознанно. Надеемся со временем лучших из них увидеть в числе своих коллег», – пояснила директор по внешним коммуникациям компании «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

Программа «Молочной академии» сочетает теорию с практикой. Здесь не только можно познакомиться с компанией, ее ценностями, перспективами развития и востребованными профессиями, но и собственными глазами увидеть весь цикл создания продукта от поступления молока до выхода готового продукта.

Экскурсию по производству проводят технологи компании. На определенных этапах к ним подключаются сотрудники других служб компании, задействованных в обеспечении всего четко отлаженного производственного цикла. Ребята собственными глазами видят, как молоко поступает в цех приемки завода, где его проверяют на соответствие качеству по 50-ти параметрам, какой путь оно проходит перед тем, как превратиться в сыры, творог, йогурты и множество других молочных продуктов.

После экскурсии школьникам рассказывают, какие учебные заведения готовят специалистов для молочной промышленности, как пройти практику, попасть на работу в компанию «Савушкин продукт» и сделать здесь свою карьеру.

Для каждой производственной площадки разработана своя особая программа. Главная задача – показать все честно, без прикрас и даже дать возможность ребятам попробовать себя в предполагаемой профессии. Лабораторные исследования, технологические эксперименты – в «Молочной академии» все нацелено на то, чтобы материал был усвоен на отлично.

Например, на ООО «Савушкин-Орша» ребята смогли не только поучаствовать в лабораторных исследованиях, увидеть процесс коагуляции молочного белка, протестировать сырное тесто для моцареллы на пластичность, но и сами приготовили пиццы для одноклассников. Так что было не только интересно, но и вкусно.

«Молочная академия» будет проводиться на базе производственных площадок «Савушкин продукт» в Бресте, Березе, Иваново, Каменце, Пинске, Столине, Барановичах, Копыси и Орше.
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