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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА XIX КОНКУРС «ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ ТИБО ПРОДЛИТСЯ ДО 6 МАЯ
14:46 31.03.2022
Прием заявок на XIX конкурс «Интернет-премия ТИБО» продлится до 6 мая 2022 года.
как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, на официальном сайте Форума ТИБО создан специальный раздел, посвященный конкурсу. Воспользовавшись предложенной регистрационной формой владелец и(или) разработчик интернет-ресурса – может представить сайт на соискание премии.
Интернет-премия ТИБО проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Основными целями конкурса являются: содействие становлению и развитию белорусского сектора интернет, содействие развитию и внедрению новых информационных технологий, пропаганда лучших достижений белорусского интернета. С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 9000 белорусских интернет-ресурсов. В 2021 году на конкурс было подано рекордное количество заявок – 502.
Организаторами конкурса являются: Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации», Ассоциация предприятий онлайн-торговли.
В этом году конкурс проводится по 11 основным номинациям:
1. Органы государственного управления и власти.
2. Общественные объединения.
3. Образование и наука.
4. Информационный ресурс.
5. Корпоративные и тематические Интернет-ресурсы.
6. Интернет-магазины.
7. Культура и искусство.
8. Спорт.
9. Здоровье и медицина.
10. Для детей и юношества.
11. Корпоративная блогосфера.
Кроме вышеуказанных номинаций, жюри вправе отметить из заявленных на конкурс интернет-ресурсов лучший за дизайн, содержание и технологичность, или присудить сайту «Специальный приз жюри» конкурса.
Награждение победителей и призеров конкурса состоится в дни работы форума ТИБО (6-10 июня 2022 г., Минск, пр.Победителей, 111А). В церемонии награждения традиционно примут участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.
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