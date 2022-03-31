Второй благотворительный аукцион доменных имен в Беларуси прошел 28-31 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании beCloud, на торги было выставлено 1646 доменных имен, 33 из которых были выкуплены.

Безоговорочный лидер аукциона – доменное имя naviny.by. Оно продано за Br3764. Ставка была сделана 167 раз.

Пятерка лидеров торгов выглядит следующим образом: naviny.by (Br3764), molamola.by (Br634), edu4future.by (Br254), cms.by (Br154), zip.by (Br114).

Среди реализованных также домены drewa.by, vozera.by, snow.by, concept.by, chocoart.by, it-college.by, asp.by и еще 21 доменное имя разной тематики.

Общая сумма ставок, предложенных на аукционе, достигла Br7012.

Все вырученные на аукционе средства (за вычетом стандартной стоимости доменов) направляются в детские дома Беларуси на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, с 1 января 2022 года компания beCloud определена техническим администратором национальной доменной зоны .BY, .БЕЛ. В функции технического администратора входит ведение базы данных по всем доменам в зонах .BY и .БЕЛ, обеспечение бесперебойной и эффективной работы национальной доменной зоны, а также проведение благотворительных аукционов доменных имен.