ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ЦИФРОВЫМ ПРОДВИЖЕНИЕМ ТОВАРОВ

13:29 31.03.2022 В индустриальном парке «Великий камень» 31 марта 2022 года» зарегистрирован 87-й резидент – ООО «Научно-техническая компания ЮЦЗЮ» (Гонконг, КНР). Как сообщает сайт парка, учредитель резидента работает в области таргетирования и брендирования продукции, имеет филиалы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Чунцине, Ханчжоу и Ухане. Компания планирует создать центр цифрового продвижения товаров для организации электронной торговли с применением технологий интернет-маркетинга. Резидент парка будет сотрудничать с белорусскими производителями для продвижения товаров на интернет-площадках Китая. Он также намерен организовать обучение по вопросам организации электронной торговли с применением технологий интернет-маркетинга и продаж товаров, произведенных в Беларуси.