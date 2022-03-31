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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ЦИФРОВЫМ ПРОДВИЖЕНИЕМ ТОВАРОВ
13:29 31.03.2022
В индустриальном парке «Великий камень» 31 марта 2022 года» зарегистрирован 87-й резидент – ООО «Научно-техническая компания ЮЦЗЮ» (Гонконг, КНР).
Как сообщает сайт парка, учредитель резидента работает в области таргетирования и брендирования продукции, имеет филиалы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Чунцине, Ханчжоу и Ухане.
Компания планирует создать центр цифрового продвижения товаров для организации электронной торговли с применением технологий интернет-маркетинга. Резидент парка будет сотрудничать с белорусскими производителями для продвижения товаров на интернет-площадках Китая. Он также намерен организовать обучение по вопросам организации электронной торговли с применением технологий интернет-маркетинга и продаж товаров, произведенных в Беларуси.
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