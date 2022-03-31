Количество плательщиков, поставленных на учет в налоговых органах Могилевской области, увеличилось.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, на 1 января 2022 года насчитывалось 41 893 налогоплательщика, на 25 марта 2022 года – 41 951 плательщик, что на 58 человек больше. По сравнению, например, с 2015 годом (на 25 марта) количество состоящих на учете плательщиков на 25 марта 2022 года увеличилось на 1294 человека.

За первый квартал 2022 года в налоговых органах Могилевской области поставлено на учет 676 плательщиков (в том числе юридических лиц – 135, индивидуальных предпринимателей – 541).

При этом количество плательщиков, поданных на ликвидацию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось. Так, за первый квартал 2021 года процедура ликвидации начата по 615 плательщикам, за первый квартал 2022 года – по 582 плательщикам.