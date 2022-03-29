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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ КОМПАНИЙ-РЕЗИДЕНТОВ ПВТ ЗА 2021 ГОД СОСТАВИЛ $3,2 МЛРД
12:29 31.03.2022
Экспорт компаний-резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) за 2021 г. составил рекордные $3,2 млрд долларов при темпе роста 118,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПВТ, доля ПВТ в экспорте услуг Беларуси за 2021 год превысила 30%.
При этом доля компаний-резидентов парка в положительном сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси за 202 год составила около 75%, или $2,8 млрд.
Доля ПВТ в ВВП Беларуси по итогам 2021 года составила 4,8%. Причем парк обеспечил более четверти прироста ВВП за прошлый год.
В 2021 г. очень высоким оказался и рост налоговых отчислений резидентов ПВТ. По сравнению с предыдущим 2020 они увеличились на 76% и составили в общей сложности 735,7 млн рублей.
В 2021 году в ПВТ вошло 180 новых компаний, включая 11 центров разработки иностранных корпораций. Сегодня в Парке 1065 компаний.
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