Экспорт компаний-резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) за 2021 г. составил рекордные $3,2 млрд долларов при темпе роста 118,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПВТ, доля ПВТ в экспорте услуг Беларуси за 2021 год превысила 30%.

При этом доля компаний-резидентов парка в положительном сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси за 202 год составила около 75%, или $2,8 млрд.

Доля ПВТ в ВВП Беларуси по итогам 2021 года составила 4,8%. Причем парк обеспечил более четверти прироста ВВП за прошлый год.

В 2021 г. очень высоким оказался и рост налоговых отчислений резидентов ПВТ. По сравнению с предыдущим 2020 они увеличились на 76% и составили в общей сложности 735,7 млн рублей.

В 2021 году в ПВТ вошло 180 новых компаний, включая 11 центров разработки иностранных корпораций. Сегодня в Парке 1065 компаний.