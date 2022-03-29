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ЭКОНОМИКА РБ


БЛАГОДАРЯ АКЦИИ «ЧАС ЗЕМЛИ» ГРОДНЕНЩИНА СЭКОНОМИЛА ПОРЯДКА 14,0 ТЫС. КВТ∙Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


12:18 31.03.2022

Благодаря акции «Час Земли» Гродненщина сэкономила порядка 14,0 тыс. кВт∙ч электроэнергии. Об этом сообщает Департамент по энергоэффективности со ссылкой на РУП «Гродноэнерго».

Напомним, что самая массовая международная экологическая акция, к которой присоединились все районы Гродненской области и Гродно, прошла 26 марта 2022 г.

Согласно информации, многие объекты Гродненщины погрузились в темноту 26 марта с 20:30 до 21:30. По традиции на время погрузился в темноту и центр Гродно. В это время была отключена архитектурно-декоративная подсветка на зданиях в центральной части Гродно, фасадов областного драмтеатра, универсама «Ратушный» и книжного магазина «Раніца». Погас экран на Советской площади, отключена светодиодная растяжка по ул. Советской. Отключение центрального части Гродно можно посмотреть по ссылке.

На один час проводилось отключение на административных зданиях предприятий и организаций, учреждений культуры, здравоохранения, образования в районах области и Гродно архитектурной подсветки зданий, осветительной рекламы, уличного освещения.
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