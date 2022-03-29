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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 2,6%, ВНУТРЕННИЙ – ВЫРОС НА 4,9%
11:53 31.03.2022
Государственный долг Беларусь на 1 марта 2022 года составил 61,4 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2022 года на 3,2 млрд рублей, или на 5,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 марта 2022 года составил $17,8 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%.
В январе-феврале 2022 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $130,1 млн, погашение внешнего государственного долга составило $388,1 млн.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2022 года составил 12,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,6 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,9%.
В январе-феврале 2022 года размещение государственных облигаций не осуществлялись. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $56,2 млн.
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