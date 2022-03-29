В ходе проверки в Бресте индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, установлены факты принятия денежных средств без кассового аппарата и платежного терминала.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, индивидуальный предприниматель полученные денежные средства не учитывал при налогообложении. Размер выручки, принятой в отсутствие кассового оборудования и платежного терминала, в период с июля по декабрь 2021 года составил 20546,00 рублей.

Кроме того, индивидуальный предприниматель привлекал к деятельности двух наемных работников и выплатил заработную плату «в конверте» в размере 2070,42 рубля.

За отсутствие кассового суммирующего аппарата и платежного терминала для приема платежей с использованием банковских платежных карточек, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 13.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 1600,00 рублей.

Кроме того, ему направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исполнить налоговые обязательства. По результатам проведенной работы сумма подоходного налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 3287,36 рублей. Сумма неудержанного подоходного налога с выплаченной физическим лицам, привлекаемым к предпринимательской деятельности, заработной платы «в конверте» составила 351,00 рубль.