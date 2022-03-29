В связи с ремонтом железнодорожного моста на участке Осиповичи-Слуцк 7, 14, 21 и 28 апреля 2022 года будут отменены поезда региональных линий бизнес-класса № 879/880 в сообщении Могилев-Солигорск-Могилев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также в указанные даты ряд поездов региональных линий экономкласса на участке Осиповичи-Солигорск будет следовать измененным маршрутом и расписанием.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.