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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЕЗДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ БИЗНЕС-КЛАССА НА УЧАСТКЕ ОСИПОВИЧИ-СОЛИГОРСК В АПРЕЛЕ ОТМЕНЯТ
10:32 31.03.2022
В связи с ремонтом железнодорожного моста на участке Осиповичи-Слуцк 7, 14, 21 и 28 апреля 2022 года будут отменены поезда региональных линий бизнес-класса № 879/880 в сообщении Могилев-Солигорск-Могилев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также в указанные даты ряд поездов региональных линий экономкласса на участке Осиповичи-Солигорск будет следовать измененным маршрутом и расписанием.
БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
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