В Могилеве 30 марта 2022 года состоялся пилотный семинар по вопросам развития сети поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства.

Участие в мероприятии приняли представители Белагропромбанка, руководства комитета экономики Могилевского облисполкома, городских и районных исполнительных комитетов региона, учреждений высшего образования, технопарков, бизнес-инкубаторов. Министерство экономики представил начальник управления экономики инновационной деятельности Дмитрий Крупский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на встрече обсуждались подходы к организации взаимодействия заинтересованных сторон по вовлечению в предпринимательскую деятельность учащейся молодежи и экономически активного населения, роль местных органов власти в этом процессе.

По итогам дискуссии был намечен конкретный алгоритм действий по развитию сети поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в Могилевской области на ближайший год. Также в рамках встречи состоялась презентация программы Республиканского конкурса «Стартап-марафон-2022».

Завершилось мероприятие подписанием соглашения между Могилевским облисполкомом и Белагропромбанком о сотрудничестве и взаимодействии по развитию и поддержке стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в Могилевской области.