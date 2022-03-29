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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СЕТИ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАП-ДВИЖЕНИЯ И МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
10:19 31.03.2022
В Могилеве 30 марта 2022 года состоялся пилотный семинар по вопросам развития сети поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства.
Участие в мероприятии приняли представители Белагропромбанка, руководства комитета экономики Могилевского облисполкома, городских и районных исполнительных комитетов региона, учреждений высшего образования, технопарков, бизнес-инкубаторов. Министерство экономики представил начальник управления экономики инновационной деятельности Дмитрий Крупский.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на встрече обсуждались подходы к организации взаимодействия заинтересованных сторон по вовлечению в предпринимательскую деятельность учащейся молодежи и экономически активного населения, роль местных органов власти в этом процессе.
По итогам дискуссии был намечен конкретный алгоритм действий по развитию сети поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в Могилевской области на ближайший год. Также в рамках встречи состоялась презентация программы Республиканского конкурса «Стартап-марафон-2022».
Завершилось мероприятие подписанием соглашения между Могилевским облисполкомом и Белагропромбанком о сотрудничестве и взаимодействии по развитию и поддержке стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в Могилевской области.
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