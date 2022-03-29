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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЦК СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
10:11 31.03.2022
Подведены итоги ежегодного конкурса Госстандарта «Лучшие товары Республики Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в этом году лауреатами конкурса стали сразу 4 предприятия Белорусской цементной компании: ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Кричевцементношифер» и Барановичский КЖБК.
Конкурс проводится в два этапа: товары проходят строгий отбор сначала в областных конкурсных комиссиях, а затем – в республиканской. Также учитываются отзывы потребителей.
Победители получают право размещать логотип конкурса – своеобразный знак качества – на своей продукции и ее упаковке.
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