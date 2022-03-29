ЭКОНОМИКА РБ

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ООБ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ПРОШЛИ В ГОСАТОМНАДЗОРЕ

09:42 31.03.2022 В Госатомнадзоре 30 марта 2022 года прошли консультации по вопросу подготовки окончательной редакции Отчета по обоснованию безопасности (ООБ) первого энергоблока Белорусской АЭС. В консультациях приняли участие представители Госатомнадзора, государственного предприятия «Белорусская АЭС», российских организаций АО «АСЭ», «Росэнергоатом», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и НИЦ «Курчатовский институт». Мероприятие проводилось в рамках системного подхода Госатомнадзора к оценке соблюдения установленных требований на площадке Белорусской АЭС. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в соответствиями с требованиями норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций» (утверждены постановлением МЧС № 15 от 13.04.2020 г.), окончательная редакция ООБ блока АЭС должна быть разработана не позднее одного года после завершения этапа его опытно-промышленной эксплуатации и должна учитывать результаты, полученные на этапах физического, энергетического пусков и опытно-промышленной эксплуатации блока.