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ЭКОНОМИКА РБ
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ООБ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ПРОШЛИ В ГОСАТОМНАДЗОРЕ
09:42 31.03.2022
В Госатомнадзоре 30 марта 2022 года прошли консультации по вопросу подготовки окончательной редакции Отчета по обоснованию безопасности (ООБ) первого энергоблока Белорусской АЭС.
В консультациях приняли участие представители Госатомнадзора, государственного предприятия «Белорусская АЭС», российских организаций АО «АСЭ», «Росэнергоатом», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и НИЦ «Курчатовский институт».
Мероприятие проводилось в рамках системного подхода Госатомнадзора к оценке соблюдения установленных требований на площадке Белорусской АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в соответствиями с требованиями норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций» (утверждены постановлением МЧС № 15 от 13.04.2020 г.), окончательная редакция ООБ блока АЭС должна быть разработана не позднее одного года после завершения этапа его опытно-промышленной эксплуатации и должна учитывать результаты, полученные на этапах физического, энергетического пусков и опытно-промышленной эксплуатации блока.
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