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ЭКОНОМИКА РБ
В 2021 ГОДУ 25,5 ТЫС. БЕЛОРУССКИХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ И УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
09:24 31.03.2022
В 2021 году получили жилье и улучшили жилищные условия 25,5 тыс. белорусских семей (включая одиноких граждан).
Как сообщает Национальный статкомитет, среди них - 6,2 тыс. молодых семей, 12,3 тыс. многодетных семей, 1,6 тыс. семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2021 года состояло 616 тыс. семей, что на 18,6 тыс. меньше, чем на конец 2020 года. В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 16,4 тыс., в сельских населенных пунктах – на 2,2 тыс. семей.
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